Rıza Çalımbay: Bugünkü galibiyet ilerisi için önemliydi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda 2-1 kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, "Bugün alınan galibiyet ilerisi için çok önemliydi" dedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına giden DG Sivasspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından açıklamalarda bulundu. Son dakikalarda maçı çevirmenin oyunculara güven verdiğini söyleyen Çalımbay, "Her şeyden önce güzel bir maç oldu. Geçen hafta kaybettiğimiz maç vardı. Bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyordu. Şunu gördük biz iki maçta da hazır değiliz. Takım olarak, oyuncular olarak hazır değiliz. Bunun farkındayız. Son 10 dakikada maçı çevirmek çok önemliydi. Bu takımda güveni biraz arttırdı. Ama şöyle bir gerçek var. Bizim çok çalışmamız gerekiyor, arkadaşları çok iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta Ankaragücü maçından sonra 18 günlük bir aramız var. Onun için o zaman bizim için çok önemli. Normalde bütün takımlar transfere devam ediyorlar. Biz olalım diğer takımlar olsun, hiçbir takım net bir şekilde hazır değil. Şu ara bütün takımlara yarayacak, en çok da bize yarayacak. Bugün alınan galibiyet ilerisi için çok önemliydi. Takımımızın tam anlamıyla hazır olmadığını gördük. Ama Ankaragücü maçını geçersek arayı iyi değerlendirip lige ve Avrupa Kupaları'na iyi başlayacağız. Bunu en iyi şekilde değerlendiremezsek, oyuna böyle devam edersek iki tarafta da sıkıntı yaşarız. Bu süreyi mükemmel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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