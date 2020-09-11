11 Eylül 2020, Cuma

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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi!

Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi!
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

'un başarılı oyuncusu sabah saatlerinde geçirdi. 26 yaşındaki oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sabah saatlerinde aracıyla yaptı. Aracıyla seyir halindeyken Şanlıurfa'dan geldiği öğrenilen bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt'un aracının hava yastıkları açıldı. Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Diğer yandan kazayı duyan Erdoğan Yeşilyurt'un eşi ve çocuğu da olay yerine gelerek eşine destek oldu.

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