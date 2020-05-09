Sivasspor 1.5 ay sonra sahaya indi
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 1.5 ay sonra sonra sahaya inerek çalışmalarına başladı.
Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Sivassporlu futbolcular, bu sabah bir araya geldi. Son saha çalışmasını 19 Mart'ta yapan kırmızı-beyazlılar, 51 gün sonra ilk kez tesislere gelerek Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı bir şekilde hafif bir antrenman gerçekleştirdi.
2 grup halinde idman
2 grup halinde yapılacak antrenmanlarda ilk grupta yer alan sporcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. 2. grupta yer alan futbolcular ise akşam saatlerinde çalışmasını yapacak.
Bazı futbolcular maske taktı
Birçok futbolcunun tesislere araçlarıyla hazır şekilde gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndüğü öğrenilirken, bazı oyuncuların da çalışma sırasında maske taktıkları alınan bilgiler arasında.
Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanlarını gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edecek.
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