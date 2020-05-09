09 Mayıs 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay: Tarih çok erken

Rıza Çalımbay: Tarih çok erken
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Sivas’ın hocası Çalımbay lige dönüşle ilgili, “Bu tarihleri çok erken buluyorum. Şu anda halen risk var, değişecektir” dedi.

Sivasspor , liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının erken olduğunu ifade etti. Kırmızı- beyazlı ekibin tecrübeli hocası, "Liglerin başlama tarihini çok erken buluyorum. Çünkü şu anda halen risk var. Biz de oynamayı çok istiyoruz, çünkü en avantajlı takımlardan biri biziz. Ama virüs devam ettiği sürece maçları oynamamak gerekiyor. Tarihi olumlu bulmuyorum" diye konuştu. Rıza Çalımbay, maçların eylül ayında oynanması önerisinde bulunarak, "Kalan 8 maçımız Eylül ayında, risk olmayan ortamda oynanırsa biz kesinlikle o maçlardan en iyi şekilde ayrılacağız. Ama açıklanan tarihte maçları oynatırlarsa bizim için çok büyük problem olabilir. Zor maçlarımız bulunuyor. Bir de seyircisiz oynayacağız o mücadeleleri. O yüzden bizim için gerçekten zor olur" ifadelerini kullandı.

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