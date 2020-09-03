03 Eylül 2020, Perşembe

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Sivasspor'un transfer hedefi Yannis Salibur

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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Transferde hücum hattına ağırlık veren , Mallorca’nın sağ açığı Yannis Salibur’la ilgileniyor

Transfer hücum hattına yoğunlaşan 'un, Mallorca'nın 29 yaşındaki sağ kanadı Yannis Salibur'la görüştüğü öğrenildi.

2018-19'da Guingamp'tan kiralandığı St Etienne'de 24 maçta 1 gol, 4 asist yapan ve geçen sezon 2 milyon euro'ya İspanyol ekibi Mallorca'ya transfer olan Salibur; sadece 4 maçta forma giydi.

Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen tecrübeli sol açığın, Sivasspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. Transferde

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