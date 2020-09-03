Sivasspor'un transfer hedefi Yannis Salibur

Transferde hücum hattına ağırlık veren Sivasspor, Mallorca’nın sağ açığı Yannis Salibur’la ilgileniyor

Transfer hücum hattına yoğunlaşan Sivasspor'un, Mallorca'nın 29 yaşındaki sağ kanadı Yannis Salibur'la görüştüğü öğrenildi.

2018-19'da Guingamp'tan kiralandığı St Etienne'de 24 maçta 1 gol, 4 asist yapan ve geçen sezon 2 milyon euro'ya İspanyol ekibi Mallorca'ya transfer olan Salibur; sadece 4 maçta forma giydi.

Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen tecrübeli sol açığın, Sivasspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. Transferde

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