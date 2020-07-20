Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından Sivasspor'a veda mesajı yayınladı. Yıldız futbolcu "3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar." ifadesini kullandı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş, "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar." dedi.

Sivasspor'la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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