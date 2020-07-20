20 Temmuz 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti

F.Bahçe'nin anlaştığı yıldız isim kulübüne veda etti!
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

'ye transfer olacağı konuşulan , sosyal medya hesabından 'a veda mesajı yayınladı. Yıldız futbolcu "3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar." ifadesini kullandı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan , "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar." dedi.

Sivasspor'la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki günlerde ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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