Beşiktaş'tan flaş Fenerbahçe paylaşımı! "Geçmiş olsun"

Süper Lig'in 33. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve üçüncülük yolunda hata yapmadı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir video paylaştı. Videoya, "Geçmiş olsun Fenerbahçe." notunu düştü.

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