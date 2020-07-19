19 Temmuz 2020, Pazar
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Beşiktaş'tan flaş Fenerbahçe paylaşımı! "Geçmiş olsun"
Süper Lig'in 33. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve üçüncülük yolunda hata yapmadı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir video paylaştı. Videoya, "Geçmiş olsun Fenerbahçe." notunu düştü.
19.07.2020
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