06 Nisan 2020, Pazartesi

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Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Özledik

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Özledik
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Demir Grup ’un başarılı oyuncusu , hesabından yaptığı paylaşımda futbola duyduğu özlemi dile getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alındı. Futbolun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ederken, Sivaspsor'un başarılı futbolcusu , hesabından futbola duyduğu özlemle ilgili paylaşımda bulundu.

Yandaş, Sivasspor formalı bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Elbet bir gün döneceğiz, yeniden hep beraber sevineceğiz. Bu böyle yarım kalmayacak. , yarım kalan hikayemiz için.. Özledik"

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım haberin devamı

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