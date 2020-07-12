Mert Hakan Yandaş'tan eleştirilere cevap!
Bu sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. 25 yaşındaki oyuncu, "Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Bize inanmayanlara selam olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
Sivasspor'da, adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımı 2-1 yendikleri maçın ardından sitemkar ifadeler kullandı.
Kendisini eleştirenlere tepki gösteren Mert Hakan, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üzerimize atıldı. Bazen haklılardır, bazen haksızlardır ama biz Sivasspor arması için mücadele ediyoruz. Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun diyorum" dedi.
"TRANSFER KONUŞMANIN ANLAMI YOK"
Transferle ilgili görüşü sorulan Sivassporlu futbolcu, "İki hafta kaldı, iki hafta da Sivasspor'u en iyi yere getireceğiz. Transfer için konuşmanın anlamı yok. Önce Sivasspor ile sezonu tamamlayacağız, sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.
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