13 Temmuz 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Mert Hakan Yandaş'tan eleştirilere cevap!

Eleştirilere cevap verdi! İşler kötü gidince...
SİVASSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

Bu sezon 'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ve ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen , sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. 25 yaşındaki oyuncu, "Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Bize inanmayanlara selam olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

'da, adı ile dedikodularına karışan , sarı-lacivertli takımı 2-1 yendikleri maçın ardından sitemkar ifadeler kullandı.

Kendisini eleştirenlere tepki gösteren Mert Hakan, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üzerimize atıldı. Bazen haklılardır, bazen haksızlardır ama biz Sivasspor arması için mücadele ediyoruz. Bizim içimiz rahat ama biraz kendimizi kurtarma maçı olarak gördük. İşler kötü gidince bildiğimiz şeyler oldu ve bizim üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun diyorum" dedi.

"TRANSFER KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

Transferle ilgili görüşü sorulan Sivassporlu futbolcu, "İki hafta kaldı, iki hafta da Sivasspor'u en iyi yere getireceğiz. Transfer için konuşmanın anlamı yok. Önce Sivasspor ile sezonu tamamlayacağız, sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

Sivas'tan F.Bahçe'ye çelme! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Çalımbay açıkladı! Üçü de ayrılacak Çalımbay açıkladı! "Üçü de ayrılacak"
Üçüncülüğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz "Üçüncülüğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
Sivas'tan F.Bahçe'ye çelme! Sivas'tan F.Bahçe'ye çelme!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör