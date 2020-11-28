28 Kasım 2020, Cumartesi

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Son dakika: Sivasspor'da 3 isim corona virüsüne yakalandı

Süper Lig ekibinde corona şoku!
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

ekiplerinden 1 sporcu ve 2 teknik heyetin corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbol dünyasında da etkilerini yakından hissettiriyor. Birçok kulüp yeni vakaları açıklarken, 'dan da bir son dakika açıklaması gelmesi. Kulüpten yapılan açıklamada "1 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İşte yapılan o açıklama;

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