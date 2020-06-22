Mert Hakan Yandaş'ın ardından Sivasspor'dan transferde Mehmet Ekici atağı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapmıştı. Şimdi de Sivasspor, transferde sarı-lacivertlilerden Mehmet Ekici'yi gündemine aldı. İşte detaylar...
Bu sezon Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Sivasspor'un oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın, kırmızı-beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda gideceğini açıkladığı 25 yaşındaki yıldızı, Galatasaray istemiş fakat Mert Hakan'ı Fenerbahçe kapmıştı.
Bu transfer gelişmesinden sonra sarı-lacivertlilerle Yiğidolar arasında flaş bir isim gündeme geldi.
MEHMET EKİCİ ATAĞI!
Gelecek sezon için bir oyun kurucu ve zayıflayacak orta sahasına takviye yapmak isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'yi listenin ilk sırasına yazdı.
Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle görüştüğü ve "mutlaka bitirmemiz lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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