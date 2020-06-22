22 Haziran 2020, Pazartesi

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Mert Hakan Yandaş'ın ardından Sivasspor'dan transferde Mehmet Ekici atağı! Fenerbahçe...

Transferde ikinci raunt! Mert Hakan'ın ardından...
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

, 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ın elinden kapmıştı. Şimdi de Sivasspor, transferde sarı-lacivertlilerden 'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

Bu sezon 'de başarılı bir grafik çizen 'un oyuncusu 'ın, kırmızı-beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Teknik direktör 'ın sezon sonunda gideceğini açıkladığı 25 yaşındaki yıldızı, istemiş fakat Mert Hakan'ı kapmıştı.

Bu gelişmesinden sonra sarı-lacivertlilerle Yiğidolar arasında flaş bir isim gündeme geldi.

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MEHMET EKİCİ ATAĞI!

Gelecek sezon için bir oyun kurucu ve zayıflayacak orta sahasına takviye yapmak isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'den 'yi listenin ilk sırasına yazdı.

Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle görüştüğü ve "mutlaka bitirmemiz lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe deplasmanda yıkıldı haberin devamı

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