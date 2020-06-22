22 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Muriqi’den sonra bir tarihi çalım daha! Yıldız isim imzayı attı...

Fenerbahçe, Galatasaray'a Vedat Muriç'ten sonra bir transfer çalımı daha attı. Kaptan Emre Belözloğlu'nun devreye girdiği Mert Hakan Yandaş rotayı Kanarya'ya kırdı. Sezonun flaş ismi sarı-lacivertli takıma imzayı attı. İşte gündem yaratacak anlaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 01:56
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Muriqi’den sonra bir tarihi çalım daha! Yıldız isim imzayı attı...

Bu sezon ligin en değerli oyuncuları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'ın nereye gideceği merak konusuydu.

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Muriqi’den sonra bir tarihi çalım daha! Yıldız isim imzayı attı...

Sivasspor'un yıldızı gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'in devlerini peşine takmıştı.

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Muriqi’den sonra bir tarihi çalım daha! Yıldız isim imzayı attı...

Galatasaray 25 yaşındaki oyuncunun transferini bitirme konusunda oldukça yakındı.

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Muriqi’den sonra bir tarihi çalım daha! Yıldız isim imzayı attı...

CİMBOM PROTOKOLE UYMADI!
Sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşması yapan Cimbom ön protokole uymadı.

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Muriqi’den sonra bir tarihi çalım daha! Yıldız isim imzayı attı...

500 bin euro'yu bulan imza parası ve sözleşmesindeki ek maddelerde uzlaşamadı.

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