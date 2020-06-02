02 Haziran 2020, Salı

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Sivasspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Sivasspor test sonuçlarını açıkladı
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

ekiplerinden Demir Grup , teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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