Sivasspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.









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