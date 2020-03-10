Bundan sonra her maç final

G.Saray’la 2-2 berabere kalan Sivas, fikstür avantajına güveniyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Rakiplerimizin birbirleriyle oynaması bizim için tabii ki avantaj ama bizim de kazanmamız lazım" dedi.

DİĞER

SİVASSPOR HABERLERİ

G.Saray'la 2-2 berabere kalan Sivas, fikstür avantajına güveniyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Rakiplerimizin birbirleriyle oynaması bizim için tabii ki avantaj ama bizim de kazanmamız lazım. Yönetim, futbolcu olarak her maça final olarak bakacağız" diye konuştu.