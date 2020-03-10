10 Mart 2020, Salı

SİVASSPOR

Bundan sonra her maç final

Bundan sonra her maç final
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

G.Saray’la 2-2 berabere kalan Sivas, fikstür avantajına güveniyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Rakiplerimizin birbirleriyle oynaması bizim için tabii ki avantaj ama bizim de kazanmamız lazım" dedi.

G.Saray'la 2-2 berabere kalan Sivas, fikstür avantajına güveniyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Rakiplerimizin birbirleriyle oynaması bizim için tabii ki avantaj ama bizim de kazanmamız lazım. Yönetim, futbolcu olarak her maça final olarak bakacağız" diye konuştu.
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