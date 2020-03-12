12 Mart 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor Avrupa devleriyle kapışıyor!

Sivasspor Avrupa devleriyle kapışıyor!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'de bu sezon tarihinin en başarılı günlerini geçiren DG , Avrupa'nın 5 büyük liginin de dahil edildiği sıralamada, sahasında maç kaybetmeyerek dünya devleri arasına girmeyi başardı.

Kendi evi ve seyircisi önünde 13 maçtır kaybetmeyen , bu alanda 'da 12 maçtır kaybetmeyen ve 'da 12 maçtır yenilmeyen Dortmund'un önünde yer aldı. Bu alanda en başarılı takımlar arasında yer alan 13 maçtır sahasında yenilgi yüzü görmezken, 14, 14, Lazio 14 ve 15 maçtır sahasında rakiplerine yenilmedi.

SİVASSPOR UNVANINI KORUDU

ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, ligde evinde kaybetmeyen tek takım unvanını korudu. İç sahadaki 13 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 24 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Ligde 49 puanla 4. sırada yer alan temsilcisi, bu istatistiği ile rakiplerine gözdağı verdi. Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da 'a 2-1 yenilmişti.

DEVLERİ KISKANDIRIYOR

Juventus ve Dortmund'dan daha uzun seri yakalayan, Real Madrid'le aynı durumda olan kırmızı-beyazlılar, Barcelona ve Liverpool'u takip ediyor. 11 aydır sahasında kaybetmeyerek devleri kıskandırıyor.

Bu sezon ve Avrupa'nın beş büyük liginde iç saha yenilgisi almayan takımlar:

- Juventus (12 maç)
- (12 maç)
- Sivasspor (13 maç)
- Real Madrid (13 maç)
- Lazio (14 maç)
- Valencia (14 maç)
- Barcelona (14 maç)
- Liverpool (15 maç)

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