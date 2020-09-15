Fayçal Fajr kimdir? Fayçal Fajr kaç yaşında?

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Sivasspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen kırmızı-beyazlı takım, son olarak Getafe forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Fayçal Fajr'ı renklerine bağladı. Sivas ekibi, başkanvekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde Faslı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fayçal Fajr'ın Sivasspor ile resmi sözleşme imzalamasının ardından arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri de "Fayçal Fajr kimdir?" oldu. İşte Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr ile ilgili tüm bilgiler...

FAYÇAL FAJR KİMDİR?

1 Ağustos 1988 tarihinde Fransa'nın Rouen kentinde dünyaya gelen Fayçal Fajr, futbola CMS Oissel altyapısında başladı. Oissel'in ardından Fréjus-Saint-Raphaël FC takımına transfer olan Faslı futbolcu, 2011 yılında SM Caen'in yolunu tuttu. Caen'de 2014 yılına kadar forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, 2014'te İspanya'nın Elche takımıyla sözleşme imzaladı. Elche'nin ardından İspanya'da Deportivo La Coruna ve Getafe formalarını giyen Fayçal Fajr, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen ve ülkesiyle 15 maçta görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti. Fayçal Fajr'ın güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.

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