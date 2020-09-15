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Fayçal Fajr kimdir? Fayçal Fajr kaç yaşında?

Fayçal Fajr kimdir? Fayçal Fajr kaç yaşında?
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

ekiplerinden Demir Grup , son olarak ekiplerinden Getafe'de forma giyen Faslı orta saha oyuncusu etti. Sivas ekibi, kariyerinde Caen, Elche ve gibi takımların da formasını giyen tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalarken, futbolseverler de arama motorlarında "?" ve "Fayçal Fajr ?" gibi soruları aratmaya başladı. Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında 'a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan 'da çalışmaları sürüyor. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen kırmızı-beyazlı takım, son olarak Getafe forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı renklerine bağladı. Sivas ekibi, başkanvekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde Faslı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fayçal Fajr'ın Sivasspor ile resmi sözleşme imzalamasının ardından arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri de "?" oldu. İşte Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr ile ilgili tüm bilgiler...

FAYÇAL FAJR KİMDİR?

1 Ağustos 1988 tarihinde 'nın Rouen kentinde dünyaya gelen Fayçal Fajr, futbola CMS Oissel altyapısında başladı. Oissel'in ardından Fréjus-Saint-Raphaël FC takımına transfer olan Faslı futbolcu, 2011 yılında SM Caen'in yolunu tuttu. Caen'de 2014 yılına kadar forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, 2014'te 'nın Elche takımıyla sözleşme imzaladı. Elche'nin ardından İspanya'da ve Getafe formalarını giyen Fayçal Fajr, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fas 'nın da formasını giyen ve ülkesiyle 15 maçta görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti. Fayçal Fajr'ın güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.

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