09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Rıza Çalımbay: “Sivasspor her zaman başarılı olacaktır”

“Sivasspor her zaman başarılı olacaktır”
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

DG Teknik Direktörü , kulübün kuruluşunun 53. yıl dönümü nedeniyle hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Bugün 53. yılına giren takımlarından DG için tecrübeli teknik direktör da kutlama mesajı yayınladı. hesabından paylaşımda bulunan Çalımbay, "Sivasspor'umuzun 53. yılını kutluyoruz ve çok büyük başarılar diliyoruz. İnşallah her zamanki gibi çok başarılı olacaktır. Bütün taraftarımıza, bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun 53. yılımız" ifadesini kullandı.

Ayrıca kırmızı-beyazlı kulüp, yıldönümü için özel bir klip hazırladı. Futbolcular da sosyal medya hesaplarından kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yapılan paylaşım büyük etkileşim aldı.

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