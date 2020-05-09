09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Emre Kılınç’tan ‘kavuştuk’ paylaşımı

Emre Kılınç’tan paylaşım! Sonunda kavuştuk
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

DG ’un genç futbolcusu Emre Kılınç, hesabından antrenman yaparken paylaşım yaparak, futbola kavuştuğunu dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı. 'nun liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurmasının ardından birçok takım antrenmanlarına start verdi. ekiplerinden DG 'da forma giyen Emre Kılınç da hesabından antrenman yaparken paylaşımda bulundu. Başarılı futbolcu, paylaşıma, "Sonunda kavuştuk" notunu düştü.

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