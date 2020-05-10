10 Mayıs 2020, Pazar

SİVASSPOR

Yiğido'dan topbaşı

Yiğido'dan topbaşı
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Liglere verilen virüsü arasında çalışmalarını evde sürdüren şampiyonluk adaylarından , 51 gün sonra sahaya indi.

arasında çalışmalarını evde sürdüren şampiyonluk adaylarından , 51 gün sonra sahaya indi. Öte yandan , kuruluşunun 53. yıl dönümünü kutladı ve bu süreç hakkında resmi sitesinden bilgi verildi.
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