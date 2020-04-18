18 Nisan 2020, Cumartesi

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Sivasspor Barcelona'ya yanıt verdi! "Bizde de bir Emre Kılınç var..."

Sivas'tan Barça'ya yanıt! Bizde de Emre Kılınç...
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

İspanyol devi 'nın hesabından 'ın da adını kullanarak 'nin golünü paylaşması sonrası Yiğidolar'dan cevap gecikmedi. Kırmızı-beyazlılar, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" ifadelerini kullandı.

Katalan devi Arjantinli süperstarı 'nin attığı bir gol videosunu paylaşıp, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu deplasmanında bile gol atması engellenemez" yorumunu düşmüştü.

Bunun üzerine DG Kulübü, Barcelona'ya karşılık olarak hesabından cevap verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp başarılı futbolcusu 'ın gol attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşıma, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notu eklendi.

Flaş açıklama! haberin devamı

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