Sivasspor Barcelona'ya yanıt verdi! "Bizde de bir Emre Kılınç var..."

İspanyol devi Barcelona'nın sosyal medya hesabından Sivas'ın da adını kullanarak Lionel Messi'nin golünü paylaşması sonrası Yiğidolar'dan cevap gecikmedi. Kırmızı-beyazlılar, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" ifadelerini kullandı.

Katalan devi Barcelona Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin attığı bir gol videosunu paylaşıp, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" yorumunu düşmüştü.

Bunun üzerine DG Sivasspor Kulübü, Barcelona'ya karşılık olarak sosyal medya hesabından cevap verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp başarılı futbolcusu Emre Kılınç'ın gol attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşıma, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notu eklendi.

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