Tek yer olsun

Sivas’ın başarılı hocası, “Ligin geri kalanı mini bir Dünya Kupası, olimpiyat gibi tek şehirde oynanabilir. Olaylar bittikten sonra lig 1 ayda tamamlanabilir” dedi.

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, birçok konuda açıklama yaptı. Ligin iptal edilmediği takdirde bütün takımların dağılacağını iddia eden Çalımbay, "Bu sezon en kötü maçımız Antalyaspor'la yaptığımızdı. Takımın kafasında maç yoktu. Özel uçakla geldik. En son biz maç yaptık. Maçlar iptal olmasaydı bütün takımlar darmadağın olacaktı. Kafalarda maç olmayacaktı" diye konuştu. Ligin 1 ayda tamamlanabileceğini söyleyen Çalımbay, "Temmuzda başlasa bile temmuzda bitirebilirsin. Ağustos ya da eylülde önümüzdeki yılın ligini başlatabilirsin. Bu olaylar bittikten sonra 1 ayda bile ligi bitirebilirsin" şeklinde konuştu. Taraftarların futbolu çok özlediğini söyleyen Çalımbay, "Bu iş biterse herkes rahatlayacak. Hemen maçlara gidelim diyecekler. Sonucu falan kimse düşünmeyecek. Ben 'Maçları Antalya'da oynayalım' dedim. Bütün takımların oraya gelmesini, çarşamba-pazar oynayarak ligi bitirmesini söyledim. Çok güzel sahalar var. Atmosfer çok iyi, hava sıcak. Mini bir Dünya Kupası gibi oynanır" diye konuştu.



PSİKOLOJİLER BOZULDU

Salgının sona ermesinden sonra oyuncuları maçlara hazırlamanın kolay olduğunu belirten Çalımbay, "Yarın bir gün sezonu açarsak diye çalışmalarımızı yaptık. 2'li, 3'lü çalışmalar. Oyuncular şu anda psikolojik olarak yorgun, bitkin ve tedirgin. Önemli olan oyuncuları motive etmemiz" dedi.

ÇOK ÇALIŞMAK BIKTIRABİLİR

Liglerin başlama tarihinin belli olmaması sebebiyle çok fazla antrenman yapmanın da iyi olmayacağını vurgulayan Çalımbay, "Oyuncular sahada kondisyon, evde ise kuvvet çalışıyor. Süre belli olmadığı için fazla çalışmak da iyi değil. Süre uzadıkça bıkkınlık başlayabilir" yorumunu yaptı.

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