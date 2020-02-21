21 Şubat 2020, Cuma

SİVASSPOR

Yenilerle coştular

Yenilerle coştular
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Antalyaspor'da yeni transferler ve Sinan Gümüş, göz dolduruyor. Makedon golcü Jahovic, doktor izni ve özel maskeyle çıktığı K.Paşa maçını da boş geçmeyerek 2'de 2 yaparken, Sinan Gümüş ise 4 lig maçında 3 gol kaydetti. Takım izinli olduğu gün dahi özel çalışmalar yapan Podolski de gümbür gümbür geliyor.

Antalyaspor'da yeni transferler ve Sinan Gümüş, göz dolduruyor. Makedon golcü Jahovic, doktor izni ve özel maskeyle çıktığı K.Paşa maçını da boş geçmeyerek 2'de 2 yaparken, Sinan Gümüş ise 4 lig maçında 3 gol kaydetti. Takım izinli olduğu gün dahi özel çalışmalar yapan Podolski de gümbür gümbür geliyor.
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