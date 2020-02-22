22 Şubat 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Hedef şampiyonluk

Hedef şampiyonluk
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Başkanı , “Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Hedefimiz şampiyonluk. Bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyetle tanışamayan , kentteki bir otelde 'birlik, beraberlik programı' düzenledi. Programda konuşan Sivasspor Başkanı , ilk kez Süper Lig'de şampiyonlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Önümüzde bir şampiyonluk hedefi var. Sonuca ulaşırız, ulaşmayız onu Allah bilir ama biz bu mücadeleyi vermek zorundayız" diye kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı.

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