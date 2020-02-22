Hedef şampiyonluk

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Hedefimiz şampiyonluk. Bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor, kentteki bir otelde 'birlik, beraberlik programı' düzenledi. Programda konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ilk kez Süper Lig'de şampiyonlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Önümüzde bir şampiyonluk hedefi var. Sonuca ulaşırız, ulaşmayız onu Allah bilir ama biz bu mücadeleyi vermek zorundayız" diye kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı.

DİĞER