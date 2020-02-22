22 Şubat 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Hedef şampiyonluk
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Hedefimiz şampiyonluk. Bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.
Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor, kentteki bir otelde 'birlik, beraberlik programı' düzenledi. Programda konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ilk kez Süper Lig'de şampiyonlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Önümüzde bir şampiyonluk hedefi var. Sonuca ulaşırız, ulaşmayız onu Allah bilir ama biz bu mücadeleyi vermek zorundayız" diye kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...