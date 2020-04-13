Rıza Çalımbay: Lig yeter ki başlasın

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Futbolcuları hazırlamak kadar kolay bir şey yok. Yeter ki ligler başlasın. İnşallah tamamlanır" dedi.

Şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, liglerin yeniden başlaması durumunda futbolcuların hazır hale getirilmesinde sıkıntı yaşamayacaklarını belirtirken başlangıç tarihine vurgu yaptı. Çalımbay, "Oyuncuyu hazırlamak kadar kolay bir şey yok. Onlar önemli değil. Onları biz ayarlarız, zaman da var. Hazırlanmaları açısından hiçbir sıkıntı olmaz. Yeter ki ligler başlasın. İnşallah ligler tamamlanır. Ben aksini düşünmek istemiyorum. Ligler başlarsa 1 ya da 1,5 ay içerisinde biteceğine inanıyorum. Bu ortamda kimse 'futbolu özledim' diyemez çünkü özledikleri tek şey aileleri ve arkadaşları. Ailem İstanbul'da ben de gidemedim. Şu andaki bütün özlemim bu, futbol artık ikinci planda kaldı. Bu olaylar bittikten sonra futbol konuşulur" değerlendirmesinde bulundu.

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