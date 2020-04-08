08 Nisan 2020, Çarşamba

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Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

ekiplerinden Demir Grup , Başkan 'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı 'na destekte bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör , Sivas Valisi Salih Ayhan'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, 'na 100 bin lira katkıda bulunan Sivasspor yönetimine, teknik heyetine ve futbolculara teşekkür eden Ayhan, Sivasspor'un Sivas Vefa Sosyal Destek Grubu'na da gıda kolisi desteği sağladığını belirtti.

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