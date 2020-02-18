18 Şubat 2020, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'da Arouna Kone idmanlara başladı

Sivasspor'da Arouna Kone idmanlara başladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

'in 23. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. İdmana sakatlığı devam eden Barış Yardımcı, Skuletic ve Uğur Çiftçi katılmadı. Uzun süredir sakat olan Sivasspor'un tecrübeli forvet oyuncusu ise takımla beraber çalışmalara başladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan , 19 Şubat Çarşamba sabahı kulüp tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyecek.

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