01 Mart 2020, Pazar

SİVASSPOR

Mert Hakan Yandaş: Sahaya çıktığım için kendimden utanıyorum

Sahaya çıktığım için kendimden utanıyorum
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2020

Demir Grup Sivassporlu futbolcu , karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sahaya çıktığı için kendinden utandığını belirten Yandaş, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

'in 24. haftasında ile Demir Grup , Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 69. dakikada , 74. dakikada ve 90. dakikada Mustapha Yatabare'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bugün sahaya çıktığım için utanıyorum kendimden ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa, biz de buraya çıkmak zorundaydık. Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin, ülke olarak yastayız. Onların acılarını hafifletme, onların acılarını çekme şansımız yok, çok üzgünüz. Allah yardımcıları olsun, askerlerimizin tırnaklarına bile zarar gelmesin inşallah. Gol sevincinde kimseyi üzmemeye çalıştık, üzdüysek de affola." ifadelerini kullandı.

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