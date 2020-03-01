Mert Hakan Yandaş: Sahaya çıktığım için kendimden utanıyorum

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sahaya çıktığı için kendinden utandığını belirten Yandaş, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 69. dakikada Hakan Arslan, 74. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90. dakikada Mustapha Yatabare'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bugün sahaya çıktığım için utanıyorum kendimden ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa, biz de buraya çıkmak zorundaydık. Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin, ülke olarak yastayız. Onların acılarını hafifletme, onların acılarını çekme şansımız yok, çok üzgünüz. Allah yardımcıları olsun, askerlerimizin tırnaklarına bile zarar gelmesin inşallah. Gol sevincinde kimseyi üzmemeye çalıştık, üzdüysek de affola." ifadelerini kullandı.

DİĞER