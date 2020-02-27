27 Şubat 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Yiğidolar'dan neşeli antrenman!

Yiğidolar'dan neşeli antrenman!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2020

DG Sivasspor'da maçı hazırlıkları sürüyor. Antrenmanda neşeli görülen Sivasspor'lu oyuncular gelecek hafta oynayacağı maç öncesinde idmanlarda mutlu görünüyordu.

'in 24'üncü haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da hazırlıklar sürüyor.

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Bugünkü idmana sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Ayrıca Brezilyalı futbolcu Marcelo Goiano'nun bedensel engelli kardeşi Marco Aurélio da tesislere gelerek idmanı izledi. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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