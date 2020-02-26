26 Şubat 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor!

Sivasspor'da eksik bulunmuyor!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020

'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup , oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-beyazlı ekip uzun süre sonra sakatlığı geçen tüm oyuncularının katılımıyla tam kadro çalıştı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü.

Sivasspor 1-0 Alanyaspor l MAÇ SONUCU

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