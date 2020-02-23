23 Şubat 2020, Pazar

SİVASSPOR

Sivas’ı Yandaş taşıyor

Sivas’ı Yandaş taşıyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Sezonun sürpriz isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Demir Grup 'u taşımaya devam ediyor.

Sezonun sürpriz isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Demir Grup 'u taşımaya devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alanya karşısında galibiyet golünü kaydederken bu sezon ligde 5, toplamda 9 kez fileleri havalandırdı. Ligde 3, kupada 1 asist yapan Yandaş, toplanılan 45 puanda büyük rol oynadı.

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