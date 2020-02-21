21 Şubat 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor 1-0 Alanyaspor l MAÇ SONUCU

Yiğidolar 4 maç sonra kazandı!
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

'in 23. haftası açılış maçında evinde 'u Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Yiğidolar 4 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

'in 23. haftasında evinde 'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Mert Hakan Yandaş'ın 9. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Yiğidolar puanını 45'e çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip böylece 4 maç sonra 3 puanla tanışmış oldu. Deplasmandan eli boş dönen Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Erdoğan, Fatih, Mert Hakan, Hakan, , , Yatabare.

Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Welinton, Nsakala, Siopis, Musa, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse.

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