15 Şubat 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor kafilesi Trabzon'da

Sivasspor kafilesi Trabzon'da
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2020

'in 22. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup , bordo-mavililerler oynayacağı maç için 'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin 22. haftasında yarın ile karşılaşacak , öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle hava yoluyla 'a giderek kamp yapacağı otele yerleşti.

Kırmızı-beyazlı kafilede, sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, ve Barış Yardımcı ile sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic yer almadı.

Trabzonspor ile Sivasspor 28. randevuda haberin devamı

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