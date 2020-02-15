15 Şubat 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor Trabzon hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor Trabzon maçına hazır
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Demir Grup , ’in 22. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yoluyla Trabzon'a giderek kampa girecek. Mücadelede hakem görev yapacak.

Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor
Trabzonspor ile Sivasspor 28. randevuda Trabzonspor ile Sivasspor 28. randevuda
Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı final niteliğinde Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı final niteliğinde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör