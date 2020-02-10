Sivas Barosu'ndan Halis Özkahya'ya suç duyurusu!

Sivas Barosu, Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya ve yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Sivasspor'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada verdiği kararlar nedeniyle tartışılan Halis Özkahya ve yardımcılarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sivas ilinin Barosu, karşılaşmanın hakemleriyle ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"PARALEL BİR DİZAYN MI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"



Sivas Baro Başkanı Avukat Hacı Yılmaz Demir, Sivas Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya'ya verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.



Demir, "3 Temmuz şike operasyonuna paralel yeni bir dizayn mı düşünülmektedir diye düşünmüyor değiliz. Son haftalarda Sivasspor aleyhine verilen kararlar ve Sivasspor'un maçları kasıtlı bir şekilde aleyhimize kararlar puan kayıplarına sebep oldu. Barolar Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesi gereği hukukun üstünlüğü korumakla ödevlidirler. Buradan hareketle ortada hukuka aykırı bir eylem varsa bu hukuka aykırı eylemlerin önüne geçmek ve gerekli soruşturma ile kovuşturmanın açılmasını sağlamak üzere işbu açıklamayı yapmaktayız. Özellikle müsabakanın 71. dakikasında Sivassporlu futbolcumuz Yasin Öztekin'in rakip kalenin ceza sahasının sağ tarafından içeri doğru orta yapmak isterken araya Başakşehirli futbolcu Gale Clichy girerek tabiri caizse koltuğunun altına topu alarak pozisyonun kornerle sonuçlanmasını sağlanmış. Gerek bu pozisyonda, gerekse diğer pozisyonlarda hakemler VAR uygulamasına gitmediği gibi bariz bir şekilde penaltı olan pozisyona karar vermemişlerdir. Biz bu işin takipçisi olacağız. 3 Temmuz şike operasyonuna paralel bir dizayn mı oluşturulmaya çalışılıyor acaba" dedi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU İŞLEMİŞLERDİR"

Sivasspor'un aleyhine verilen kararlara karşı çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Demir, "Sivasspor aleyhine verilen kararlara karşı biz Sivas Barosu, Sivas il erkanı ve Sivasspor taraftarı olarak biz karşı çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle son haftalarda yaşamış olduğumuz puan kayıplarının ve bariz hakem hatalarının sonucunda ortaya çıkması bizi fevkalade düşündürücü bir duruma sokmaktadır. Kamu görevini icra eden kişiler olarak değerlendirilen hakemler bariz bir şekilde Türk ceza kanunundaki görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir. Biz bu vesile ile başta orta hakem Halis Özkahya olmak üzere, özellikle VAR hakemleri hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için müracaatımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"ARTIK İŞ YARGIYA İNTİKAL ETTİ"

Demir son olarak, artık işin yargıya intikal ettiğini vurgulayarak, "Bizler mütevazi bir takımız, Sivasspor camiası mütevazi bir camia ama bizim yürekli ve çok güçlü bir taraftar kitlemiz, çok büyük bir camiamız var. Biz bu camiamızın başarısını hakemlerle ya da başka organizasyonlarla ortadan kaldırmak için çaba gösterenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Sivas Barosu olarak hukukun üstünlüğünü savunan bir kurum olarak hukukun işlemesi için biz var gücümüzle elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Gerek Valiliğimiz, gerekse Belediyemizin öncülüğünde Sivasspor'umuzun başarısına destek olmak için birçok organizasyon yapıldı. Bu organizasyonlar bir kısım çevreleri rahatsız etmeye başladı. Özellikle böylesine mütevazi bir takımın şu anda hali hazırda bütün engellemelere rağmen lider olarak devam ettirmesi birilerini rahatsız edecektir. Bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için biz kamuoyu oluşturmak adına, Sivasspor'umuzun yanında olmak adına ve gerekli soruşturmanın yapılması adına bugün müracaatımızı yaptık. İnşallah bu saatten sonra artık gerekli soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcılığımız yapacaktır. Artık iş yargıya intikal etti. Böylesi kararlar, böylesi talihsiz maçlar yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay bu sözlerle tepki göstermişti:

"İlk yarıda iyi oynadığımız bölümlerde son paslarda biraz dikkat edebilseydik, rahatlıkla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün üzüldüğümüz şeylerden biri de bir kere bizim için VAR'a gidin. Türkiye'de en çok gol atan takımlardan birisiyiz ama bir tane bile penaltımız yok. Bir sürü penaltı pozisyonumuz var. Hakem arkadaşlarımız bir santim ile golümüzü yediler Çaykur Rizespor maçında. Bugün de gidip bakabilirdi VAR'a."

"Yolumuz çok uzun. Haftaya da çok kritik maçımız var. Öncesinde kupa maçımız var. Ardından Trabzon'da çok zor bir maç oynayacağız. İki takım için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz oradan puan ya da puanlarla ayrılmak. Takımıma inanıyorum. Eksik arkadaşlarımız da gelebilirse daha alternatifli bir kadroyla gitmiş olacağız. Tek amacımız oradan iyi bir şekilde dönmek. Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler. Biz mütevazi ve iyi bir takımız. Kimseyle işimiz gücümüz olmuyor. Bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı göstermelerini bekliyoruz. Hakem iyi bir maç yönetti ama o pozisyonda VAR'a gitseydi çok daha farklı bir şeyler çıkacaktı. Pes etmek yok. Sonuna kadar elimizden geleni yapacağız"