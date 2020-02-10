Demir Grup Sivasspor'dan imalı paylaşım!

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ligin 21. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'Yiğidolar' kritik bir puan kaybı yaşadı. Kırmızı-beyazlılar maçta tartışmalara neden olan penaltı pozisyonuyla ilgili imalı bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında şampiyonluk rakiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaştı. 1-1 berabere biten mücadelede tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.

Konuk ekipten Gael Clichy'nin topa ceza sahasında elle müdahalesi sonrası verilmeyen penaltı tartışması damga vurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olaya tepki gösterdi. Süper Lig'de hangi takımın kaç penaltı kullandığını paylaşan Sivasspor, kendilerinin hiç penaltı kullanmadığını ifade etti.



