10 Şubat 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor'dan imalı paylaşım!

Sivasspor'dan imalı paylaşım! Penaltı...
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

'in lideri , ligin 21. haftasında sahasında ile karşılaştı. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'Yiğidolar' kritik bir puan kaybı yaşadı. Kırmızı-beyazlılar maçta tartışmalara neden olan pozisyonuyla ilgili imalı bir paylaşım yaptı.

'in 21. haftasında sahasında şampiyonluk rakiplerinden ile karşılaştı. 1-1 berabere biten mücadelede tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.

Konuk ekipten Gael Clichy'nin topa ceza sahasında elle müdahalesi sonrası verilmeyen tartışması damga vurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüp resmi hesabından paylaşım yaparak olaya tepki gösterdi. Süper Lig'de hangi takımın kaç penaltı kullandığını paylaşan Sivasspor, kendilerinin hiç penaltı kullanmadığını ifade etti.


Sivasspor’dan VAR’a tepki! haberin devamı

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