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Demir Grup Sivasspor'dan imalı paylaşım!
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ligin 21. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'Yiğidolar' kritik bir puan kaybı yaşadı. Kırmızı-beyazlılar maçta tartışmalara neden olan penaltı pozisyonuyla ilgili imalı bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında şampiyonluk rakiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaştı. 1-1 berabere biten mücadelede tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.
Konuk ekipten Gael Clichy'nin topa ceza sahasında elle müdahalesi sonrası verilmeyen penaltı tartışması damga vurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüp resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olaya tepki gösterdi. Süper Lig'de hangi takımın kaç penaltı kullandığını paylaşan Sivasspor, kendilerinin hiç penaltı kullanmadığını ifade etti.
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