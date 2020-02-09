09 Şubat 2020, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor’dan VAR’a tepki!

Sivasspor’dan VAR’a tepki!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2020

DG Sivasspor Kulübü hesabından, “'umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!” başlığıyla bir mesaj yayınlayarak tepki gösterdi.

'in 21. haftasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan , hesabından VAR sistemi ile alakalı tepkide bulundu.

VAR ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Demir Grup Sivasspor'umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Video Yardımcı Hakem (VAR), uygulaması karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiği veya göremediği bir pozisyonda, bir başka hakemin ya da hakemlerin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sistemdir" denildi.

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