Sivasspor pes etmedi
Oyuncularıyla toplantı yapan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bizi buraya getiren sizlersiniz. Trabzonspor maçıyla çıkışa geçerek hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanacağız” mesajını iletti.
Son üç maçından galibiyet çıkartamayan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay duruma el koydu. Tecrübeli hoca, oyuncularıyla yaptığı toplantıda önemli uyarılarda bulundu. Kayıpları telafi etmek için fırsatlar olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Bizi buraya getiren sizlersiniz. Deplasmandaki Trabzon maçıyla çıkışa geçmeliyiz. Sezon sonunda hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanacağız" ifadelerini kullanarak özgüven aşıladı.
SON YENİLGİ NİSAN'DA
Öte yandan maç fazlasıyla zirvede olan Sivasspor iç sahada kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekti. 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, fileleri 21 kez havalandırırken; 7 gol yedi. Sivas evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti. Evinde 6 karşılaşmaya daha çıkacak Yiğido; Alanya, G.Saray, Denizli, Kayseri, Malatya ve G.Birliği'ni konuk edecek.
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