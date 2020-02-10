VAR’a gitse görecek

Rıza Çalımbay, penaltı pozisyonu için isyan etti.

SİVASSPOR HABERLERİ

RızaÇalımbay, penaltı pozisyonu için isyan etti. Çalımbay, "Bizimkine bakmazlar, Rize maçında da var. VAR, var ve gitmiyorlar. Gitseler belki görecekler. Daha 1 penaltı atamadık" dedi.