10 Şubat 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

VAR’a gitse görecek

VAR’a gitse görecek
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

, penaltı pozisyonu için isyan etti.

Rıza Çalımbay, penaltı pozisyonu için isyan etti. Çalımbay, "Bizimkine bakmazlar, Rize maçında da var. VAR, var ve gitmiyorlar. Gitseler belki görecekler. Daha 1 penaltı atamadık" dedi.
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