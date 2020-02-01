01 Şubat 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Petar Skuletic Demir Grup Sivasspor'da

Skuletic Demir Grup Sivasspor'da
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 01.02.2020

’nin sakatlığı sonrasında forvette alternatifsiz kalan Yiğidolar, Fransız ekibi ’den 1.93 boyundaki dev santrforu kadrosuna kattı.

Lider Sivasspor, transferin son gününde bombayı patlattı. 'nin maçında sakatlanmasının ardından forvet arayan kırmızı-beyazlılar, G.Birliği'nin eski golcüsü Petar Skuletic'i kiraladı. Hücum hattında bir tek Yatabare'nin kaldığı Yiğidolar, Fransa Ligue 1'de 'de oynayan Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Sırp golcü, bu sezon 6 maçta oynarken gol ve asist yapamadı.

ALTERNATİFLİ KADRO

Öte yandan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, FK maçının önemine değinirken, takıma yeni katılan isimlerle daha alternatifli bir kadroya sahip olduklarının altını çizdi. Çalımbay, "Sakatlıkları nedeniyle Kone ve aramızda olmayacak. Onun dışında eksik bulunmuyor. Camara ve Skuletic'in de kadroya katılmasıyla inşallah daha alternatifli bir kadromuz olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kone'den Sivasspor'a kötü haber haberin devamı

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