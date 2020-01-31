31 Ocak 2020, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor Petar Skuletic'i kadrosuna kattı

Sivasspor transferi resmen duyurdu
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020

lideri , Fransız ekibi Montpellier'den Sırp forvet 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor maçında Kone'nin sakatlanmasının ardından forvet bölgesi için harekete geçen , sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'de forma giyen 1.93 boyundaki Sırp forvet ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki Skuletic, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın hazır bulunduğu törende kendisini sezon sonuna kadar Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kırmızı-beyazlılar ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara'yı renklerine bağlamıştı.

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