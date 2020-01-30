30 Ocak 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Kone'den Sivasspor'a kötü haber

Kone'den Sivasspor'a kötü haber
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

'in lideri Demir Grup 'un golcü oyuncusu 'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinden Arouna Kone'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kone'nin ligin 19. haftasındaki maçında sakatlandığını anımsatan Ayyıldız, karşılaşma sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, oyuncunun sol bacak ön üst adalesinde "seviye 2"ye yakın düzeyde yırtık tespit edildiğini belirtti.

Ayyıldız, 'nin tedavisinin 3-4 hafta sürmesinin planlandığını aktararak, kırmızı-beyazlı ekipte, Fernando Andrade ve Arouna Kone'nin dışında sakatlığı olan başka sporcu bulunmadığını ifade etti.

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