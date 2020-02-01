Lider Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gaziantep FK Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Öte yandan dün transfer edilen Sırp forvet Petar Skuletic de çalışmalarda yer aldı ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Antrenmanın ardından Gaziantep Sivasspor Futbol Okulu sporcuları, idmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gaziantep Futbol Kulübü ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...