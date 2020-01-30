Bursaspor Abdou Razack Traore'yi kiraladı

Bursaspor, Sivassporlu Abdou Razack Traore’yi sezon sonuna kadar kiraladı. Fildişili yıldız bugün gelecek. Görev verilirse Eskişehirspor maçında oynayacak.

Bursaspor ocak ayının son transfer bombasını patlattı. Şampiyonluk hedefleyen yeşil-beyazlılar, Süper Lig lideri Sivasspor'un yıldızını kadroya kattı. Timsah daha önce kiralama konusunda kulübüyle el sıkıştığı Abdou Razack Traore ile de her konuda anlaşmaya vardı. Traore bugün Bursa'ya gelerek resmi imzayı atacak.

13 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

Sivasspor'dan hazır bir şekilde gelen Traore'nin; İbrahim Üzülmez'in oynatması halinde pazar günkü Eskişehirspor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Bu sezon Sivasspor'da 13 resmi maça çıkan Traore 2 gol attı, 2 de asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.