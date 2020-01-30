30 Ocak 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Bursaspor Abdou Razack Traore'yi kiraladı

Bursaspor Traore'yi kiraladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

, Sivassporlu ’yi sezon sonuna kadar kiraladı. Fildişili yıldız bugün gelecek. Görev verilirse maçında oynayacak.

ocak ayının son transfer bombasını patlattı. Şampiyonluk hedefleyen yeşil-beyazlılar, lideri 'un yıldızını kadroya kattı. Timsah daha önce kiralama konusunda kulübüyle el sıkıştığı ile de her konuda anlaşmaya vardı. Traore bugün Bursa'ya gelerek resmi imzayı atacak.

13 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

Sivasspor'dan hazır bir şekilde gelen Traore'nin; İbrahim Üzülmez'in oynatması halinde pazar günkü maçında forma giyebileceği öğrenildi. Bu sezon Sivasspor'da 13 resmi maça çıkan Traore 2 gol attı, 2 de asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

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