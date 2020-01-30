30 Ocak 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor Samba Camara ile anlaştı

Yiğido'ya Fransız stoper
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

lideri stoper transferini çözdü. Jawad El Yamiq ile anlaşamayan Yiğidolar, ’dan ayrılan 27 yaşındaki Mali asıllı Fransız stoper ile el sıkıştı.

'den ayrıldıktan sonra MLS ekibi Revolution ile anlaşan Camara, ABD'den sporcu vizesi alamayınca bu gerçekleşmedi. 1.90 boyundaki Camara sezonun ilk yarısında Le Havre'da 15 maça çıktı ve 1 sarı kart gördü. Kariyerine Le Havre'da başlayan Camara ilk kez sınırının dışına çıkacak. Camara, sol ayaklı olduğu için sol stoperde oynayacak. Yiğidolar, ve Claudemir'den sonra üçüncü imzasını attıracak.

Yiğidolar evinde kral haberin devamı

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