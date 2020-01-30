30 Ocak 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Demir Grup Sivasspor Samba Camara ile anlaştı
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor stoper transferini çözdü. Jawad El Yamiq ile anlaşamayan Yiğidolar, Le Havre’dan ayrılan 27 yaşındaki Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara ile el sıkıştı.
Le Havre'den ayrıldıktan sonra MLS ekibi New England Revolution ile anlaşan Camara, ABD'den sporcu vizesi alamayınca bu transfer gerçekleşmedi. 1.90 boyundaki Camara sezonun ilk yarısında Le Havre'da 15 maça çıktı ve 1 sarı kart gördü. Kariyerine Le Havre'da başlayan Camara ilk kez Fransa sınırının dışına çıkacak. Camara, sol ayaklı olduğu için sol stoperde oynayacak. Yiğidolar, Yasin Öztekin ve Claudemir'den sonra üçüncü imzasını attıracak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...