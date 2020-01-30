Demir Grup Sivasspor Samba Camara ile anlaştı

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor stoper transferini çözdü. Jawad El Yamiq ile anlaşamayan Yiğidolar, Le Havre’dan ayrılan 27 yaşındaki Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara ile el sıkıştı.

Le Havre'den ayrıldıktan sonra MLS ekibi New England Revolution ile anlaşan Camara, ABD'den sporcu vizesi alamayınca bu transfer gerçekleşmedi. 1.90 boyundaki Camara sezonun ilk yarısında Le Havre'da 15 maça çıktı ve 1 sarı kart gördü. Kariyerine Le Havre'da başlayan Camara ilk kez Fransa sınırının dışına çıkacak. Camara, sol ayaklı olduğu için sol stoperde oynayacak. Yiğidolar, Yasin Öztekin ve Claudemir'den sonra üçüncü imzasını attıracak.