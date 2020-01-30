30 Ocak 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor'da Abdou Razack Traore Bursaspor'a kiralandı

Sivasspor'da Traore Bursaspor'a kiralandı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

ekiplerinden 'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. 'yi TFF 1.Lig ekiplerinden 'a kiraladı.

'de lider konumda bulunan Demir Grup 'da, ara transferin bitimine saatler kala sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı futbolcularımızdan , 2019-2020 sezonun sonuna kadar ´a kiralanmıştır" denildi.

31 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu, Türkiye'de Gaziantepspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon kırmızı-beyazlı ekiple tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıkan deneyimli forvet oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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