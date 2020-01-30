Sivasspor'da Abdou Razack Traore Bursaspor'a kiralandı
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Abdou Razack Traore'yi TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'a kiraladı.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor'da, ara transferin bitimine saatler kala sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı futbolcularımızdan Abdou Razack Traore, 2019-2020 sezonun sonuna kadar Bursaspor´a kiralanmıştır" denildi.
31 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu, Türkiye'de Gaziantepspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon kırmızı-beyazlı ekiple tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıkan deneyimli forvet oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
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