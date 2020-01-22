22 Ocak 2020, Çarşamba
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Yayında pazarlık
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Sivas’ta Rıza Çalımbay röportaj verdiği sırada cep telefonundan Abdelhamid Sabiri ile transfer görüşmesi yaptı. Ancak Paderborn bırakmadı.
Süper Lig lideri Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, CNN Türk'e röportaj verdiği sırada transfer görüşmesi yaptı. Alman ekibi Paderborn'da top koşturan Fas asıllı Alman futbolcu Abdelhamid Sabiri ile telefonda konuşan Çalımbay, transfer görüşmesini yürüten birisi aracılıyla futbolcuyla temas kurdu. 23 yaşındaki oyuncuya hangi pozisyonda kendini daha iyi hissettiğini soran Çalımbay, "Maçlarımızı seyretsin her maçta gol atıyoruz" diyor. Ancak Paderborn oyuncusunu göndermek istemedi.
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