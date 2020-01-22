22 Ocak 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Yayında pazarlık

Yayında pazarlık
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Sivas’ta röportaj verdiği sırada cep telefonundan Abdelhamid Sabiri ile transfer görüşmesi yaptı. Ancak Paderborn bırakmadı.

Süper Lig lideri 'un hocası , CNN Türk'e röportaj verdiği sırada transfer görüşmesi yaptı. Alman ekibi Paderborn'da top koşturan Fas asıllı Alman futbolcu Abdelhamid Sabiri ile telefonda konuşan Çalımbay, transfer görüşmesini yürüten birisi aracılıyla futbolcuyla temas kurdu. 23 yaşındaki oyuncuya hangi pozisyonda kendini daha iyi hissettiğini soran Çalımbay, "Maçlarımızı seyretsin her maçta gol atıyoruz" diyor. Ancak Paderborn oyuncusunu göndermek istemedi.
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