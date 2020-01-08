08 Ocak 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürdü

Yiğidolar çalışmalarını sürdürdü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

’in lideri Demir Grup , devre arası kamp çalışmalarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yiğidolar, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketiyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise hücum ve savunma çalışmaları yaptıktan sonra çift kale maçla günün ilk antrenmanını tamamladı.

, akşam 17.00'de yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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