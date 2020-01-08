08 Ocak 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

“Gerekeni İstanbul’da da yapın”

“Gerekeni İstanbul’da da yapın”
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Sivas ve Başkan Yardımcısı , hakemlerden cesur olmalarını istedi.

Sivas ve Başkan Yardımcısı , hakemlerden cesur olmalarını istedi. Otyakmaz, "Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine bazen kendimizi kaptırıyoruz. Verdiğiniz kararlarla bazen işinizi zorlaştırıyorsunuz. ailesi olarak size güveniyoruz. Kulüp başkanları olarak sizden beklentimiz cesur olmanız, kimsenin etkisinde kalmamanız. Gerekeni Sivas'ta yapın, İzmir'de yapın ama İstanbul'da da yapın. Cesur olun" ifadelerini kullandı.

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