07 Ocak 2020, Salı

SİVASSPOR

Lider Sivasspor ilk transferini Kasımpaşa'dan yapacak

Lider Sivasspor ilk transferini Kasımpaşa'dan yapacak
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Yiğidolar’ın, 27 yaşındaki İsveçli orta sahanın transferini bitirmesi an meselesi. Khalili’nin, bonservisini aldıktan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan , devre arasında bir yandan hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yiğidoların, Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Khalili transferini bitirmesi an meselesi. 'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Lacivertbeyazlılarla ilişiğini kesmesi beklenen tecrübeli orta sahanın da lider Sivasspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

İSVEÇLİ DİNAMO, 2 GOL ATTI
kariyerine 2014'te Mersin İdman Yurdu formasıyla başlayan Khalili, 2016-17 sezonunun başında 'ne transfer oldu. 2018'de başkent ekibinden Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak gelen Filistin asıllı futbolcu, bu sezon takımının en formda oyuncularından birisi oldu. Paşa'nın orta sahadaki en dinamik ismi olarak dikkat çeken İsveçli oyuncu, ilk yarıda 18 maçta 2 kez ağları havalandırırken, 1 kez de asist yapmayı başardı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Khalili, 1 kez de İsveç 'nda ter döktü.

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