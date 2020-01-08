08 Ocak 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020

'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup , ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdürdü. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor takımı, kamp yaptığı otelin tesislerinde teknik direktör yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise geniş alan pas çalışması ve çift kale maç yaparak kampın beşinci gününü tamamladı.

, yarın saat 17.00'de 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile hazırlık maçı yapacak.

Futbolculara doğum günü sürprizi

Kırmızı-beyazlı ekip, futbolcuları , Fernando Andrade ve Furkan Sağman için doğum günü sürprizi hazırladı.

Sivasspor'un kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen programda üç futbolcunun doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Üç futbolcu, hazırlanan doğum günü pastasını keserek, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.




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